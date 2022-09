Francesca Chillemi sensuale | sorriso radioso e look total black da sogno

ssillvi : RT @pepitorres7: #Repost - @fiction_mediaset Aspettando di conoscerli 'di persona' a settembre su #Canale5, scopriamo qualche curiosità su… - Aferdit78355557 : @fictionmediaset @frachillemi___ @GiovanniRasta @LuxVide @QuiMediaset_it @MedInfinityIT Guardate bene ancora una vo… - irenes_y : RT @pepitorres7: #Repost - @fiction_mediaset Aspettando di conoscerli 'di persona' a settembre su #Canale5, scopriamo qualche curiosità su… - _violafandom_ : 'C'è una grandissima sintonia su questo set, ci stiamo divertendo tutti. Siamo molto uniti, spesso insieme, sopratt… - linacy8911 : RT @pepitorres7: #Repost - @fiction_mediaset Aspettando di conoscerli 'di persona' a settembre su #Canale5, scopriamo qualche curiosità su… -

Al via il countdown ufficiale della messa in onda di 'Viola come il mare', l'attesa fiction prodotta da Mediaset e girata tra Palermo e Mondello con protagonisti Can Yaman e. A svelare la data, venerdì 30 settembre in prima serata, è proprio l'attore turco che insieme alla collega siciliana ha trascorso molto tempo in città per le riprese. 'Sembra ...L'attore turco efaranno compagnia ai telespettatori della rete ammiraglia Mediaset con la serie diretta da Francesco Vicario da venerdì 30 settembre per un totale di 6 settimane. ...Can Yaman è entusiasta. Così come si evince dalle sue parole su Instagram, dove ha pubblicato un nuovo post. Ecco di cosa si tratta ...Dopo mesi di attesa, finalmente c’è una data: venerdì 30 settembre su Canale 5 prenderà il via la serie tv Viola come il mare, quella che avrà come protagonisti l’attore turco Can Yaman e Francesca Ch ...