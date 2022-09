Fedez: cambia anche questo nella sua vita, incredibile (Di giovedì 1 settembre 2022) Fedez cambia drasticamente vita dopo aver sconfitto il tumore. Ora dovrà iniziare anche una nuova alimentazione. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta. Negli ultimi mesi la famiglia Ferragnez ha passato dei momenti decisamente difficili. Fedez, lo scorso marzo ha scoperto di avere un tumore al pancreas, per fortuna, essendo stato preso in tempo, è riuscito a rimuoverlo del tutto con una delicatissima operazione chirurgica. Fedez cambia alimentazione dopo il tumoreIl rapper ha rivelato ai suoi followers di aver perso diversi organi, infatti ora non ha più duodeno, cistifellea, pancreas e un pezzo di intestino. Per questo motivo la sua vita è decisamente cambiata, tra le varie conseguenze che la ... Leggi su formatonews (Di giovedì 1 settembre 2022)drasticamentedopo aver sconfitto il tumore. Ora dovrà iniziareuna nuova alimentazione. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta. Negli ultimi mesi la famiglia Ferragnez ha passato dei momenti decisamente difficili., lo scorso marzo ha scoperto di avere un tumore al pancreas, per fortuna, essendo stato preso in tempo, è riuscito a rimuoverlo del tutto con una delicatissima operazione chirurgica.alimentazione dopo il tumoreIl rapper ha rivelato ai suoi followers di aver perso diversi organi, infatti ora non ha più duodeno, cistifellea, pancreas e un pezzo di intestino. Permotivo la suaè decisamenteta, tra le varie conseguenze che la ...

