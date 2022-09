“Enormi problemi”. Mika, annullati i concerti in Italia: “Mi scuso con tutti”. Cosa è successo (Di giovedì 1 settembre 2022) Annullato il tour di Mika che stava per partire in Italia. Lo spettacolo si chiama “The Magic Piano” e sarebbe stato previsto con date a settembre e ottobre in tutta Italia. Tra l’altro, l’artista aveva fatto registrare diversi sold out e ora annuncia che non si farà nessun tour (almeno per ora). Ad annunciarlo ai suoi fan è lo stesso artista che però conferma la data di Verona. Il cantante lo ha annunciato tramite i suoi account e poi attraverso un comunicato stampa ufficiale. Mika lo ha giustificato citando “motivi di carattere organizzativo e di produzione che avrebbero impedito un’adeguata e ottimale messa in scena degli spettacoli, è rinviato a data da destinarsi”. Secondo la Crew dell’artista, sono stati fatti numerosi tentativi per salvaguardare l’integrità degli show – si legge nella nota – come erano stati ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 settembre 2022) Annullato il tour diche stava per partire in. Lo spettacolo si chiama “The Magic Piano” e sarebbe stato previsto con date a settembre e ottobre in tutta. Tra l’altro, l’artista aveva fatto registrare diversi sold out e ora annuncia che non si farà nessun tour (almeno per ora). Ad annunciarlo ai suoi fan è lo stesso artista che però conferma la data di Verona. Il cantante lo ha annunciato tramite i suoi account e poi attraverso un comunicato stampa ufficiale.lo ha giustificato citando “motivi di carattere organizzativo e di produzione che avrebbero impedito un’adeguata e ottimale messa in scena degli spettacoli, è rinviato a data da destinarsi”. Secondo la Crew dell’artista, sono stati fatti numerosi tentativi per salvaguardare l’integrità degli show – si legge nella nota – come erano stati ...

