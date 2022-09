Energia | Carfagna | ' scostamento? per me non è un tabù' Rpt

(Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Intanto capire di quante risorse si può disporre grazie alla tassa sugli extraprofitti. Quanto allo, siamo di fronte a un'emergenza enorme e sono stati davvero dei geni quelli che hanno fatto cadere Draghi in questa situazione, per me lonon è un. Ma serve un patto di serietà tra i partiti". Così Maraa Metropolis su Repubblica.it.

... cosa prevede il piano per risparmiaredi fronte all'emergenza gas. Che aiuti può dare ...campagna più nera di sempre Oggi in studio a Metropolis ospitiamo la ministra per il Sud Mara, ...Così Maraa Metropolis su Repubblica.it. Energia: Carfagna, ‘scostamento per me è un tabù’ per me lo scostamento non è un tabù. Ma serve un patto di serietà tra i partiti”. Così Mara Carfagna a Metropolis su Repubblica.it.Carfagna: "costamento di bilancio non credo sia un tabù. Si può fare con un patto di serietà fra tutti i partiti e tutte le forze politiche" ...