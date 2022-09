Elezioni, Giuseppe Conte (M5S) in Campania il 3 e 4 settembre (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sarà in Campania il 3 e 4 settembre. Prima tappa prevista sabato 3 settembre, alle ore 12, a Napoli in zona San Gregorio Armeno. Conte incontrerà i commercianti e i percettori del Reddito di cittadinanza. Sempre a Napoli, alle ore 13:30, il presidente incontrerà i giovani della cooperativa “Il tappeto di Iqbal”, all’interno degli spazi dell’I.C. Rodinò a Via Mastellone. Alle ore 18, Conte sarà al porto di Acciaroli, frazione del Comune di Pollica, alla marcia per Angelo Vassallo e alle 21:30 a Salerno in Corso Garibaldi. La due giorni campana si concluderà ad Avellino, la mattina del 4 settembre, alle ore 9:45, nei pressi del circolo della Stampa in Corso Vittorio Emanuele ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Il presidente del Movimento 5 Stellesarà inil 3 e 4. Prima tappa prevista sabato 3, alle ore 12, a Napoli in zona San Gregorio Armeno.incontrerà i commercianti e i percettori del Reddito di cittadinanza. Sempre a Napoli, alle ore 13:30, il presidente incontrerà i giovani della cooperativa “Il tappeto di Iqbal”, all’interno degli spazi dell’I.C. Rodinò a Via Mastellone. Alle ore 18,sarà al porto di Acciaroli, frazione del Comune di Pollica, alla marcia per Angelo Vassallo e alle 21:30 a Salerno in Corso Garibaldi. La due giorni campana si concluderà ad Avellino, la mattina del 4, alle ore 9:45, nei pressi del circolo della Stampa in Corso Vittorio Emanuele ...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Il leader M5s Giuseppe Conte dice che 'il metodo Draghi può diventare un' insidia per la democrazia… - Mov5Stelle : Giuseppe Conte sarà la vera sorpresa di queste elezioni. Il sistema lo sa, gli altri leader politici lo sanno e all… - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: ELEZIONI 2022 | Il leader M5s Giuseppe Conte dice che 'il metodo Draghi può diventare un' insidia per la democrazia' #ANS… - SanSeveroNews : È iniziata da San Severo la campagna elettorale dell’ex Premier Giuseppe Conte per assicurarsi il voto al Movimento… - ciolonap : RT @Agenzia_Ansa: ELEZIONI 2022 | Il leader M5s Giuseppe Conte dice che 'il metodo Draghi può diventare un' insidia per la democrazia' #ANS… -