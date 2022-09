Ecco chi prende il posto di Mia Filippone all’assessorato alla scuola (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’anno scolastico inizia per il sindaco Manfredi con una nuova scelta: quella inerente il nuovo assessore alla scuola che prende il posto di Mia Filippone. Anche in questo caso, l’ex rettore della Federico II pesca dal suo ateneo: si tratta della professoressa Maura Striano. Già coordinatrice psicopedagogica e insegnante di sostegno, ha insegnato anche nella Casa Circondariale femminile di Pozzuoli e al Convitto Vittorio Emanuele II. Attualmente è docente ordinaria di Pedagogia generale e sociale presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Napoli Federico II nonché dottore di Ricerca in Scienze dell’Educazione (Università di Perugia) e Alumna Fulbright (Montclair State University). “Una scelta in piena continuità con lo straordinario ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’anno scolastico inizia per il sindaco Manfredi con una nuova scelta: quella inerente il nuovo assessorecheildi Mia. Anche in questo caso, l’ex rettore della Federico II pesca dal suo ateneo: si tratta della professoressa Maura Striano. Già coordinatrice psicopedagogica e insegnante di sostegno, ha insegnato anche nella Casa Circondariale femminile di Pozzuoli e al Convitto Vittorio Emanuele II. Attualmente è docente ordinaria di Pedagogia generale e sociale presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Napoli Federico II nonché dottore di Ricerca in Scienze dell’Educazione (Università di Perugia) e Alumna Fulbright (Montclair State University). “Una scelta in piena continuità con lo straordinario ...

DiMarzio : .@ManUtd: ecco #Antony. La favela a San Paolo, l'autobus per lo Stadio Morumbi e ora il Teatro dei sogni. La sua st… - Piu_Europa : 'L'aborto? C'è una legge... ma non è un diritto'. Sono le parole di Eugenia Roccella, esponente di FdI. Traduzion… - il_cappellini : Hanno tutti ragione | Rizzo il fasciocomunista: da filorussi a No Vax, ecco con chi brinda l'ex rifondarolo… - ridniphoto : RT @VivoLibera: Ecco chi è GIUSEPPE CONTE; miserabile traditore del popolo italiano: 'Le sanzioni alla Russia ci stanno facendo male ma dev… - AnnalauraFutura : RT @Lichtung5: Le persone si fidano di chi gli è più simile. Ecco perché gli italiani voteranno brutta gente. #ElezioniPolitiche22 -