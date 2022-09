David Bates lascia Aberdeen per Mechelen in un tranquillo giorno di inizio fino alla scadenza

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 1 settembre 2022) Sito inglese:è stato l’oggetto del primo trasferimento che ha coinvolto un club della Premiership in undall’lentonella massima serie scozzese. In prima serata è stato annunciato il trasferimento definitivo dell’ex giocatore dei Rangerssquadra belga deldall’. Il 25enne ha collezionato 35 presenze con i Dons dopo essere arrivato da Amburgo poco più di un anno fa. L’allenatore dell’Jim Goodwin non si aspetta che l’attaccante Christian Ramirez si unisca a Hearts. I Dons permetteranno anche a Connor McLennan e Ramirez dire Pittodrie se riescono a trovare il club giusto, ma è improbabile che l’americano si unisca a Hearts, ...