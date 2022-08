WhatsApp sperimenta gli acquisti direttamente nella App

(Di mercoledì 31 agosto 2022) AGI - In India ora si può fare spesa onlinesu: senza uscire dall'app di messaggistica da 2 miliardi di utenti e con una carta collegata. E non è un test. Ad annunciarlo ieri Meta, la società che controlla, che è entrata nei dettagli della partnership con l'e-commerce locale di prodotti freschi JioMart. Il post, sul blog ufficiale, è stato poi rilanciato poi dal Ceo Mark Zuckerberg sul suo profilo Facebook. “Entusiasta di lanciare la nostra partnership con JioMart in India - ha dichiarato Zuckerberg - questa è la nostra prima esperienza di acquisto end-to-end su: ora le persone possono acquistare generi alimentari da JioMartin una chat”. Con l'introduzione degliin appnon è più così solo un app ...

La possibilità di fare acquisti tramitein India (dove l'app conta 400 milioni di utenti) è al momento limitata a JioMart , ma questa esperienza 'rivoluzionerà il modo in cui milioni di ...Apprende da autodidatta tecniche diverse chenelle sue piccole opere. Dipinge per sé ... Share this onIl servizio è per adesso limitato agli acquirenti indiani, che possono fare la spesa online senza aprire il sito ufficiale dell’ecommerce ...Meta svilupperà la possibilità di fare acquisti senza uscire dall’app di messaggistica istantanea. Ecco cosa sappiamo finora e perché ne sentiremo parlare ancora a lungo ...