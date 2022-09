WhatsApp sperimenta gli acquisti direttamente nella App (Di mercoledì 31 agosto 2022) AGI - In India ora si può fare spesa online direttamente su WhatsApp: senza uscire dall'app di messaggistica da 2 miliardi di utenti e con una carta collegata. E non è un test. Ad annunciarlo ieri Meta, la società che controlla WhatsApp, che è entrata nei dettagli della partnership con l'e-commerce locale di prodotti freschi JioMart. Il post, sul blog ufficiale, è stato poi rilanciato poi dal Ceo Mark Zuckerberg sul suo profilo Facebook. “Entusiasta di lanciare la nostra partnership con JioMart in India - ha dichiarato Zuckerberg - questa è la nostra prima esperienza di acquisto end-to-end su WhatsApp: ora le persone possono acquistare generi alimentari da JioMart direttamente in una chat”. Con l'introduzione degli acquisti in app WhatsApp non è più così solo un app ... Leggi su agi (Di mercoledì 31 agosto 2022) AGI - In India ora si può fare spesa onlinesu: senza uscire dall'app di messaggistica da 2 miliardi di utenti e con una carta collegata. E non è un test. Ad annunciarlo ieri Meta, la società che controlla, che è entrata nei dettagli della partnership con l'e-commerce locale di prodotti freschi JioMart. Il post, sul blog ufficiale, è stato poi rilanciato poi dal Ceo Mark Zuckerberg sul suo profilo Facebook. “Entusiasta di lanciare la nostra partnership con JioMart in India - ha dichiarato Zuckerberg - questa è la nostra prima esperienza di acquisto end-to-end su: ora le persone possono acquistare generi alimentari da JioMartin una chat”. Con l'introduzione degliin appnon è più così solo un app ...

