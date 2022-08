Totti | “Se Ilary avesse fatto di più | non mi sarei allontanato”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Spuntano nuovi retroscena sulla separazione tra FrancescoBlasi. “Lo sai, per me guai a chi me la tocca, perché resta sempre mia moglie, ok, ex moglie, la madre dei miei figli. Capirai, dopo vent’anni. Oh, abbiamo passato insieme quasi un quarto di secolo. Non le homancare niente, in tutto e per tutto, perché ero proprio innamorato pazzo. Sequalcosa in più, non mimai, questo è scontato”, ha rivelato l’ex capitano della Roma all’amico di sempre Alex Nuccetelli, pr che fece da Cupido, ormai vent’anni fa, tra il calciatore e l’allora letterina. Un lungo sfogo con il qualeracconta la sua versione dei fatti sul gossip che ormai da mesi riempie le pagine dei giornali. Parole ...