Stati Uniti, arriva l'ok dell'Fda ai vaccini di Pfizer e Moderna aggiornati contro Omicron (Di mercoledì 31 agosto 2022) La Food and drug administration (Fda) ha concesso l'autorizzazione di emergenza ai booster dei vaccini anti-Covid di Pfizer e Moderna aggiornati per agire anche contro le sottovarianti Omicron Ba.4. e Ba.5, ora dominanti negli Stati Uniti. È la prima volta che l'Fda autorizza una formula vaccinale aggiornata da quando i vaccini originali sono Stati diffusi nel dicembre del 2020. I "nuovi" vaccini, chiamati bivalenti perché prendono di mira sia il ceppo originale del Coronavirus sia le sottovarianti più recenti, permetteranno di fornire una protezione più duratura sia dalla malattia grave, contro cui i vaccini originali erano ancora efficaci, sia dall'infezione e dalla ...

