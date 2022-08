Sfiducia all’Amministrazione di Pomezia | Zuccalà | “Chi è che deve chiedere scusa ai cittadini?”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 31 agosto 2022)– “È bastato un gesto vigliacco, nelle segrete stanze di un notaio, da parte di persone che non sanno nemmeno cosa voglia dire rappresentare una città. Ectoplasmi della politica, hanno professato per settimane la trasparenza e poi evitato l’unico confronto democratico possibile, il Consiglio Comunale”. Così, sulla sua pagina Facebook, il Sindaco diAdrianoreplica alla(leggi qui) decisa da alcuni consiglieri comunali. “I 4 consiglieri eletti con i voti del Movimento 5 Stelle – si legge nel post del Sindaco – si lasciano colpevolmente strumentalizzare da un’opposizione che fino a ieri attaccavano a testa bassa e preparano con loro le liste per le prossime elezioni. Senza una propria personalità politica, sono incapaci di comprendere le reali conseguenze delle loro azioni, accecati da ...