Scoppia un incendio sulla Pontina, traffico in tilt e macchine bloccate a Pomezia (Di mercoledì 31 agosto 2022) Un incendio è divampato sulla Pontina intorno alle 18:40 di oggi mercoledì 31 agosto. Il rogo ha mandato in tilt la viabilità sulla strada provinciale. Leggi anche: Via del Mare, scontro frontale tra 4 auto: 3 feriti, traffico in tilt traffico paralizzato verso Latina Non è ancora stata confermata la natura dell'incendio, che potrebbe essere naturale o doloso. Ad andare a fuoco la vegetazione intorno alla carreggiata. Il traffico è bloccato in direzione Pomezia e Latina. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l'area e spegnere le fiamme. Sul posto anche la Polizia Locale per regolare la viabilità. Latina, furgoncino contro auto: l'incidente paralizza la viabilità ...

