Rugby, All Blacks: Sam Cane e un futuro da capitano sempre più in bilico (Di mercoledì 31 agosto 2022) La crisi degli All Blacks ormai è conclamata e il clamoroso ko interno contro l’Argentina è solo l’ultimo tassello di una squadra che ha scoperto di non essere più invincibile. E sul banco degli imputati, assieme al coach Ian Foster, c’è anche il capitano della squadra, Sam Cane. Che proprio con i Pumas è stato sostituito. Un cambio che ha fatto discutere. “La mia sostituzione a 13 minuti dalla fine? Non è qualcosa di predeterminato o che sia stata una bocciatura. Penso che gli allenatori, in generale, quando prendano una decisione lo facciano per il bene della squadra: non me la prendo sul personale. Essere sostituito da capitano? Fa parte del gioco, ora bisogna reagire” ha detto Cane. Il cui ruolo, però, appare sempre più in dubbio, perché in campo agli All Blacks ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) La crisi degli Allormai è conclamata e il clamoroso ko interno contro l’Argentina è solo l’ultimo tassello di una squadra che ha scoperto di non essere più invincibile. E sul banco degli imputati, assieme al coach Ian Foster, c’è anche ildella squadra, Sam. Che proprio con i Pumas è stato sostituito. Un cambio che ha fatto discutere. “La mia sostituzione a 13 minuti dalla fine? Non è qualcosa di predeterminato o che sia stata una bocciatura. Penso che gli allenatori, in generale, quando prendano una decisione lo facciano per il bene della squadra: non me la prendo sul personale. Essere sostituito da? Fa parte del gioco, ora bisogna reagire” ha detto. Il cui ruolo, però, apparepiù in dubbio, perché in campo agli All...

