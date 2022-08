Rai presenta i programmi della stagione autunnale: le prime polemiche (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dopo la lunga pausa estiva, la stagione televisiva autunnale si presenta ricca di novità e di sorprese. Nella giornata di ieri, si è svolta la conferenza stampa per la presentazione dei programmi in partenza. L’evento Rai, oltre a portare l’attenzione sulla messa in onda delle trasmissioni più attese, ha anche permesso ai loro conduttori di partecipare attivamente. Nonostante l’entusiasmo generale, non sono mancate le polemiche. In particolare, sono state le parole di Simona Sala a generare una certa agitazione sul web. Dissapori in casa Rai? Simona Sala prende la parola: “Simpatie e antipatie” I palinsesti autunnali Rai saranno caratterizzati dal ritorno di programmi amatissimi dal grande pubblico. Primo tra tutti, Domenica In, con la conduzione di Mara Venier. La ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dopo la lunga pausa estiva, latelevisivasiricca di novità e di sorprese. Nella giornata di ieri, si è svolta la conferenza stampa per lazione deiin partenza. L’evento Rai, oltre a portare l’attenzione sulla messa in onda delle trasmissioni più attese, ha anche permesso ai loro conduttori di partecipare attivamente. Nonostante l’entusiasmo generale, non sono mancate le. In particolare, sono state le parole di Simona Sala a generare una certa agitazione sul web. Dissapori in casa Rai? Simona Sala prende la parola: “Simpatie e antipatie” I palinsesti autunnali Rai saranno caratterizzati dal ritorno diamatissimi dal grande pubblico. Primo tra tutti, Domenica In, con la conduzione di Mara Venier. La ...

