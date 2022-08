Morte Michele Merlo | secondo l' esito della perizia poteva salvarsi con la giusta diagnosi

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Il cantante vicentino, l'ex concorrente di Amici e X Factor morto a Bologna per una leucemia fulminante il 6 giugno 2021 avrebbe avuto una possibilità di essere salvato "tra il 79 e l'86%" se il medico di base avesse capito che l'ematoma alla gamba era il sintomomalattia, e non un semplice strappo muscolare. E' la conclusionedisposta in incidente probatorio dal gip di Vicenza - riporta oggi il Corriere del Veneto - nell'ambito dell'inchiesta per omicidio colposo che vede indagato il medico di Rosà (Vicenza) al quale l'artista si era rivolto in prima istanza, il 26 maggio 2021.

Amici, la perizia sulla morte di Michele Merlo: "Si poteva salvare"