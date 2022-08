Milano, corpo senza vita trovato in un Naviglio. Indagini in corso (Di mercoledì 31 agosto 2022) per capire cosa sia accaduto e per scoprire l’identità della vittima Sono in corso le operazioni per recuperare il corpo senza vita di una persona rinvenuto in uno dei Navigli di Milano. Nello specifico il cadavere è stato rinvenuto nelle acque del Naviglio Martesana a Vaprio d’Adda nella mattinata di oggi, mercoledì 31 agosto. La salma è stata notata verso le 9.30 da alcuni passanti. Subito sono state allertate le forze dell’ordine e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Insieme a loro anche i sommozzatori che stanno procedendo al recupero del corpo. Leggi anche: ELEZIONI 25 SETTEMBRE, ANCHE I POSITIVI AL COVID POTRANNO VOTARE, ECCO COME Ancora non si hanno dettagli sull’accaduto, né si conosce l’identità ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 31 agosto 2022) per capire cosa sia accaduto e per scoprire l’identità della vittima Sono inle operazioni per recuperare ildi una persona rinvenuto in uno dei Navigli di. Nello specifico il cadavere è stato rinvenuto nelle acque delMartesana a Vaprio d’Adda nella mattinata di oggi, mercoledì 31 agosto. La salma è stata notata verso le 9.30 da alcuni passanti. Subito sono state allertate le forze dell’ordine e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di. Insieme a loro anche i sommozzatori che stanno procedendo al recupero del. Leggi anche: ELEZIONI 25 SETTEMBRE, ANCHE I POSITIVI AL COVID POTRANNO VOTARE, ECCO COME Ancora non si hanno dettagli sull’accaduto, né si conosce l’identità ...

