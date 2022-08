Kenny Omega sul ritorno | “Finalmente sono a casa”

(Di mercoledì 31 agosto 2022) La AEW sotto l’aspetto degli infortuni non se l’è passata benissimo. Tante delle sue top starstate ferme ai box per lungo tempo ed in vista di uno degli appuntamenti piu’ importanti dell’anno, All Out,fortunatamente quasi tutte rientrate. Uno di essi è proproiche ha spiegato le sensazioni delsul quadrato. Emozioni “Mi sento bene. Tornare sul ring è cmoe ricominciare a pedalare. Non è passato troppo tempo da quando misentito nuovamente a mio agio e c’è da dire che l’ho fatto in uno scenario unico faccia a faccia con tre grandi combattenti.”

