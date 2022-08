#I trend della bellezza passano da google (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nell’ultimo anno gli italiani hanno effettuato ben 2,3 milioni di ricerche su google riguardanti il trucco permanente. È impressionante il dato che emerge da un’ampia ricerca condotta da AvantGrade.com. trend, quelli legati alla cosmesi, che trovano conferme nella quantità di ricerche soprattutto relative al trucco permanente per sopracciglia, che si aggiudica ben l’84% delle ricerche complessive sull’argomento “trucco permanente”. Dall’analisi di AvantGrade.com sui google trend, spiccano il microblading (594.000 ricerche all’anno) e le sopracciglia tatuate (118.800). Notevoli anche i volumi di ricerca su google per la categoria riguardante il trucco permanente labbra (272.500 ricerche all’anno) e occhi (112.000 ricerche). Su google però, emergono anche tante domande degli italiani e ... Leggi su nonewsmagazine (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nell’ultimo anno gli italiani hanno effettuato ben 2,3 milioni di ricerche suriguardanti il trucco permanente. È impressionante il dato che emerge da un’ampia ricerca condotta da AvantGrade.com., quelli legati alla cosmesi, che trovano conferme nella quantità di ricerche soprattutto relative al trucco permanente per sopracciglia, che si aggiudica ben l’84% delle ricerche complessive sull’argomento “trucco permanente”. Dall’analisi di AvantGrade.com sui, spiccano il microblading (594.000 ricerche all’anno) e le sopracciglia tatuate (118.800). Notevoli anche i volumi di ricerca super la categoria riguardante il trucco permanente labbra (272.500 ricerche all’anno) e occhi (112.000 ricerche). Superò, emergono anche tante domande degli italiani e ...

