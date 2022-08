Gerry Scotti spiazza su Caduta Libera | ecco come è nato

fraversion : il ritorno di #CadutaLibera, vent’anni di preserali, Passaparola, le radici, il vino e la provincia, le amicizie, l… - fraversion : è morto Enzo Garinei, aveva 96 anni. È stato “la voce di Dio” in Aggiungi un posto a tavola. Gli appassionati di tv… - tangueirablue : @valy_s @fuoridalcorotv Stessa cosa a 'Caduta libera' con Gerry Scotti: è irritante - profluigimarino : RT @nugellae: In realtà la domanda è perché Gerry Scotti non ha mai condotto Sanremo? - mammtabucchina : Gerry Scotti e Berlusconi si inculano a vicenda -

Ieri è infatti iniziata la sfida con Caduta Libera di, tornato in onda con le nuove puntate al posto di Avanti un altro. Il gioco televisivo della Mediaset è stato seguito da circa 2.23 ...Il gossip dell'estate, quello legato alla rottura tra Totti e Ilary Blasi , tiene ancora banco. Stavolta a parlare di divorzio èche rompe il silenzio in una rara intervista al settimanale Panorama. 'Ci sono passato anch'io dal divorzio , so che significa quando la vita decide per noi', dice il conduttore che ...Ilary Blasi potrebbe tornare in televisione per raccontare tutta la verità sulla separazione da Francesco Totti.Gerry Scotti, tam tam impazzito sull'addio. “Un giorno arrivai nel backstage di Passaparola e nell’ultimo tratto di corridoio buio che portava allo studio intravidi un ragazzo seduto su un cubo, col c ...