Forum dei Giovani di Benevento, stasera a piazza Vari il “Sound out” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Forum dei Giovani di Benevento invita tutta la cittadinanza alla serata conclusiva della rassegna di “Benevento città spettacolo” – di cui si ringrazia la Direzione artistica – questa sera, mercoledì 31 agosto, dalle ore 21 a piazza Vari. Il Forum ha infatti deciso, anche grazie all’importante supporto artistico di Davide Luongo e all’organizzazione del Consigliere Fausto Desiderio, di organizzare la serata Sound OUT riservando il palco a Giovani cantanti e band di Benevento. Ciò al fine di offrire una importante occasione a coloro che si approcciano con passione al mondo della musica e, al contempo, di organizzare un ulteriore momento di aggregazione per tutti coloro che vorranno ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIldeidiinvita tutta la cittadinanza alla serata conclusiva della rassegna di “città spettacolo” – di cui si ringrazia la Direzione artistica – questa sera, mercoledì 31 agosto, dalle ore 21 a. Ilha infatti deciso, anche grazie all’importante supporto artistico di Davide Luongo e all’organizzazione del Consigliere Fausto Desiderio, di organizzare la serataOUT riservando il palco acantanti e band di. Ciò al fine di offrire una importante occasione a coloro che si approcciano con passione al mondo della musica e, al contempo, di organizzare un ulteriore momento di aggregazione per tutti coloro che vorranno ...

