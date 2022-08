F1 | Max Verstappen | “Mi aspetto una Ferrari molto competitiva in Olanda”

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Maxesprime la propria opinione alla stampa alla vigilia del Gran Premio d’, 15mo evento del Mondiale F1 2022. Il #1 del gruppo è atteso davanti al proprio pubblico dopo l’impressionate prestazione di Spa-Francorchamps. L’olandese guarda con fiducia all’appuntamento di Zandvoort, pronto per difendersi dagli attacchi dellache dovrebbe essere piùnella tortuosa pista olandese che non ha eguali la mitica location belga o il tempio della velocità di Monza. Il figlio di Josha rilasciato in merito ai microfoni di ‘Speedweek.com’:” Dopo il fortunato weekend di Spa, non vedo l’ora che arrivi questo week-end. Sarà fantastico avere la mia famiglia a sostenermi. Mi godrò tutto il fine settimana, sono convinto che sarà pazzesco”. MotoGP, Fabio Quartararo: “Non vedo ...

Non sbagliare, controllare, terminare le gare e amministrare l'ampio vantaggio fin qui conquistto. Facile a dirsi, un pò meno a farlo. Già perché in Olandapotrà si contare sul pubblico a suo favore, ma dovrà fare i conti con una Ferrari che cercherà di mettere in pista le residue speranze per riaccendere il campionato. Poche, pochissime, ...Per la Red Bull la stagione 2022 si sta rivelando più che trionfale. Dopo il Gran Premio del Belgio dominato da, ecco una serie di numeri che vanno a indicare come il team di Milton Keynes abbia ben pochi rivali al momento. L'attuale serie di podi di 13 gare consecutive è la più lunga da quando ... Red Bull: ecco l'obiettivo di Max Verstappen per Zandvoort Il trionfo belga ha fatto ripartire il mondiale con uno schiaffo ai rivali, tale la superiorità di Verstappen e Red Bull. Max si attende un copione diverso a Zandvoort e una Ferrari forte ...