F1, GP Olanda 2022: calendario, tv, streaming, programma TV8 e Sky (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dopo la tre-giorni di Spa al rientro dalle vacanze, il circus torna subito protagonista questo weekend a Zandvoort da venerdì 2 a domenica 4 settembre con il Gran Premio d’Olanda 2022, quindicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Gara di casa per il leader del campionato Max Verstappen, reduce da tre vittorie consecutive e ormai lanciatissimo verso il secondo titolo iridato della carriera. La Ferrari proverà a rispondere presente dopo la debacle in Belgio su un tracciato sulla carta favorevole alle caratteristiche della F1-75, ma Charles Leclerc e Carlos Sainz dovranno superarsi per battere l’idolo locale della Red Bull. Tutte le sessioni del weekend olandese verranno trasmesse in diretta tv sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport F1 (207), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now. Su TV8 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dopo la tre-giorni di Spa al rientro dalle vacanze, il circus torna subito protagonista questo weekend a Zandvoort da venerdì 2 a domenica 4 settembre con il Gran Premio d’, quindicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Gara di casa per il leader del campionato Max Verstappen, reduce da tre vittorie consecutive e ormai lanciatissimo verso il secondo titolo iridato della carriera. La Ferrari proverà a rispondere presente dopo la debacle in Belgio su un tracciato sulla carta favorevole alle caratteristiche della F1-75, ma Charles Leclerc e Carlos Sainz dovranno superarsi per battere l’idolo locale della Red Bull. Tutte le sessioni del weekend olandese verranno trasmesse in diretta tv sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport F1 (207), mentre la direttasarà disponibile su Sky Go e Now. Su TV8 ...

