Erik Ten Hag ritiene che non ci saranno ulteriori acquisti e che due giocatori rimarranno

a_parenti_nrg25 : Il #ManchesterUnited ha concluso il proprio #calciomercato, Erik #tenHag ha precisato che Aaron #WanBissaka rimarrà… - Erik_Ten_Hag : @MrBreeze64 @Wat_the_deuce Piano mans a tune mate - RosaCampagna7 : Le parole del tecnico #TenHag sulle voci di mercato che vedono protagonista #CristianoRonaldo - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Man United, Ten Hag: “Ronaldo? Non posso dire che resterà a… - SwissDevil97 : Sembra sicuro l'arrivo di Anthony allo United per 100M. Veramente troppi soldi, ma acquisto voluto fortemente da Te… -

Eurosport IT

Commenta per primo Cristiano Ronaldo resta al Manchester United nonostante l'arrivo di Antony . A ribadirlo ancora una volta è il tecnico dei Red Devils ,Hag , come riporta Sky Sports UK : 'Antony Prima di tutto dobbiamo tesserarlo, c'è un accordo tra i club ma i documenti non sono ancora completati. Offensivamente dobbiamo rafforzare la ...Il mercato chiude domani sera alle 20, alle 21 lo United giocherà col Leicester Amsterdam (Olanda) 08/05/2019 - Champions League / Ajax - Tottenham / foto Imago/Image Sport nella foto:Hag ... Calcio, Premier League 2022-23 - Erik ten Hag è una furia contro Cristiano Ronaldo: "Comportamento inaccettabile" Manchester, 31 ago. -(Adnkronos) - "Ronaldo fa parte del progetto nonostante l'arrivo di Antony". Lo dice l'allenatore del Manchester United Erik Ten Hag in merito a Cristiano Ronaldo, destinato a ..."Il nostro mercato è chiuso, fino a gennaio la rosa resterà questa", le parole del tecnico dei Red Devils in conferenza stampa ...