Empoli-Verona 1-1 | Kallon risponde a Baldanzi

(Adnkronos) – Empoli e Hellas Verona chiudono 1-1 la sfida della 4a giornata di Serie A e si dividono la posta in palio. Toscani in vantaggio con Baldanzi al 26? al primo gol in Serie A con un sinistro dai 20 metri che piega le mani a Montipò. Reazione dei gialloblu nella ripresa, con i toscani che calano alla distanza, Cioffi indovina i cambi: Doig serve Kallon che segna all'esordio al 69? portando la sfida sull'1-1. Vittoria rimandata da parte di entrambe le squadre: terzo pareggio di fila per gli azzurri che salgono a 3 e secondo punto in trasferta per i veneti che si portano a 2 punti in classifica.

