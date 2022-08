Dare a Spalletti quel che è di Spalletti (Di mercoledì 31 agosto 2022) Non è stata un’estate semplice, per il Napoli. L’addio già digerito di Insigne, quello passato sotto (eccessivo?) silenzio di Ospina, l’estenuante e strappacuore telenovela Mertens, quindi la bomba di Koulibaly al Chelsea. Eppure, qualche giorno fa, per un’amichevole contro la Juve Stabia che rappresentava solamente un modo per mettere alla prova le gambe dei nuovi acquisti Ndombelé, Raspadori e Simeone, al Maradona si sono presentati in quarantamila. Certo, lo show di Kvaratskhelia nelle prime due giornate di campionato ha inciso, così come lo sforzo di mercato degli ultimi dieci giorni da parte della società. Ma se attorno al Napoli si sono diradate improvvisamente quelle nuvole di pessimismo che avevano cinto la volontà di ricostruzione portata avanti dalla società azzurra, c’è un altro motivo, anche se non molti amano ammetterlo. È un motivo ... Leggi su ultimouomo (Di mercoledì 31 agosto 2022) Non è stata un’estate semplice, per il Napoli. L’addio già digerito di Insigne,lo passato sotto (eccessivo?) silenzio di Ospina, l’estenuante e strappacuore telenovela Mertens, quindi la bomba di Koulibaly al Chelsea. Eppure, qualche giorno fa, per un’amichevole contro la Juve Stabia che rappresentava solamente un modo per mettere alla prova le gambe dei nuovi acquisti Ndombelé, Raspadori e Simeone, al Maradona si sono presentati in quarantamila. Certo, lo show di Kvaratskhelia nelle prime due giornate di campionato ha inciso, così come lo sforzo di mercato degli ultimi dieci giorni da parte della società. Ma se attorno al Napoli si sono diradate improvvisamentele nuvole di pessimismo che avevano cinto la volontà di ricostruzione portata avanti dalla società azzurra, c’è un altro motivo, anche se non molti amano ammetterlo. È un motivo ...

anperillo : Ma è normale una cosa del genere? Questo “tifoso” prova finanche a dare uno schiaffo a #Spalletti… ??… - egos23 : RT @cesareporto: Individuato il 'tifoso' viola che ha cercato di dare uno schiaffo a #Spalletti. È un allenatore di calcio delle giovanili. - AndreaDelehaye : @FrancescoRoma78 @FrancescoRoma78 una domanda. Ma se il portiere è così importante per Spalletti, perché non avere… - gamonapoli : @aliasebasta @AvvMarco80 La fiducia la deve dare lui a noi a lui al massimo la deve dare l’allenatore, se 3 diversi… - paolojaladhi : E, sia chiaro, lo dico al di là di Meret. Anch'io penso che se ci si voleva puntare non bisognava dare il senso che… -