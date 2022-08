Dalla Spagna, possibile arrivo di Jordi Alba all’Inter (Di mercoledì 31 agosto 2022) Clamoroso colpo di scena nel mercato dell’Inter, dal Barcellona può arrivare Jordi Alba. Secondo quanto riportato Dalla Spagna l’accordo sarebbe stato già trovato con i blaugrana, sulla base di un prestito con pagamento dell’ingaggio al 60% da parte dei catalani. Manca ancora il sì del calciatore Intanto oggi è tramontata la cessione di Gosens al Bayer Leverkusen e l’Inter ha ribadito l’incedibilità di Skriniar al PSG. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 31 agosto 2022) Clamoroso colpo di scena nel mercato dell’Inter, dal Barcellona può arrivare. Secondo quanto riportatol’accordo sarebbe stato già trovato con i blaugrana, sulla base di un prestito con pagamento dell’ingaggio al 60% da parte dei catalani. Manca ancora il sì del calciatore Intanto oggi è tramontata la cessione di Gosens al Bayer Leverkusen e l’Inter ha ribadito l’incedibilità di Skriniar al PSG. L'articolo ilNapolista.

