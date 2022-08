Ciclismo, Remco Evenepoel: “L’organizzazione deve garantire più sicurezza. All’arrivo della cronometro nessuno indossava la mascherina” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Remco Evenepoel esprime la propria opinione in merito dopo i ritiri per COVID-19 che hanno caratterizzato la vigilia dell’11ma tappa della Vuelta a España, competizione che si sta spostando da ElPozo Alimentaciòn (Alhama de Murchia) a Cabo de Gata. Il leader della classifica ha riportato ai media ai microfoni di ‘Het Laatste Nieuws’: “La zona di arrivo dopo la cronometro è stata terribile. C’era un sacco di gente e nessuno indossava la mascherina. L’organizzazione deve garantire più sicurezza e prendere molte più misure per concludere le tappe in sicurezza“. Il 22enne ha concluso il suo commento affermando: “deve esserci il minor numero di persone ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022)esprime la propria opinione in merito dopo i ritiri per COVID-19 che hanno caratterizzato la vigilia dell’11ma tappaVuelta a España, competizione che si sta spostando da ElPozo Alimentaciòn (Alhama de Murchia) a Cabo de Gata. Il leaderclassifica ha riportato ai media ai microfoni di ‘Het Laatste Nieuws’: “La zona di arrivo dopo laè stata terribile. C’era un sacco di gente elapiùe prendere molte più misure per concludere le tappe in“. Il 22enne ha concluso il suo commento affermando: “esserci il minor numero di persone ...

