Anticipazioni Beautiful | trame puntate dal 3 al 9 settembre 2022 | Hope libera Thomas e corre con lui a scagionare Liam

Leggi su fattidigossip

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Leitaliane didal 3 al 9ci svelano che nelle prossimeassisteremo alla visita di Wyatt e Flo a Steffy per conoscere il bambino. La neo mamma però appare preoccupata perché non ha più notizie del fratello. Scopriamo insieme cosa accade in The Bold and the: tramadal 3 al 9La giovane Forrester è in ansia per, e la sua preoccupazione aumenta quando Wyatt le dice di aver visto il cellulare di suo fratello nell’ufficio di Justin. Per cercare di fare chiarezza sulla scomparsa di, Ridge interroga l’avvocato e gli confessa i suoi ...