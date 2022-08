Alessandro Cecchi Paone, baci appassionati in barca con Simone: “Non ho nulla da nascondere” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone si è lasciato andare ad effusioni con il suo nuovo fidanzato mentre erano in barca a Positano. Una nuova storia d’amore genera sempre una certa euforia, a tutte le età. E così il giornalista e divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone, prossimo ai 60 anni e con un matrimonio alle spalle, si è lasciato andare ad effusioni molto passionali con la sua nuova fiamma. ChiIl nuovo fidanzato del 60 enne Alessandro Cecchi Paone, da quanto emerso finora, si chiama Simone, ha 26 anni e non fa parte del mondo della tv e dello spettacolo. La coppia è stata paparazzata dai fotografi del settimanale Chi mentre si trovava in ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il divulgatore scientificosi è lasciato andare ad effusioni con il suo nuovo fidanzato mentre erano ina Positano. Una nuova storia d’amore genera sempre una certa euforia, a tutte le età. E così il giornalista e divulgatore scientifico, prossimo ai 60 anni e con un matrimonio alle spalle, si è lasciato andare ad effusioni molto passionali con la sua nuova fiamma. ChiIl nuovo fidanzato del 60 enne, da quanto emerso finora, si chiama, ha 26 anni e non fa parte del mondo della tv e dello spettacolo. La coppia è stata paparazzata dai fotografi del settimanale Chi mentre si trovava in ...

