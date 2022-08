(Di mercoledì 31 agosto 2022) Alla conferenza di ieri per la presentazione dei nuovi palinsesti Rai, ha preso parte anche. Il conduttore de Lain, durante il suo intervento, ha parlato di tutte le sorprese della nuova edizione. Inoltre, ha raccontato cosa sta significando per lui vivere una simile esperienza. In particolar modo, si è concentrato sull’importanza dell’affetto che il pubblico gli sta donando. Lainfelice del suo pubblico: “È il mio quarto anno”è uno due personaggi più amati del panorama televisivo italiano. Da ben quattro anni, conduce con successo Lain. Il suo contributo ha permesso allo show di raggiungere ...

tuttopuntotv : Alberto Matano pronto a tornare con La Vita in Diretta: “Grande responsabilità” #AlbertoMatano #LaVitainDiretta - CorriereCitta : Quando inizia la Vita in Diretta? Alla conduzione Alberto Matano, le novità - zazoomblog : “È cambiato tutto” Alberto Matano confessa: la Rai ha deciso - #cambiato #tutto” #Alberto #Matano - vero_antonelli : RT @Cinguetterai: La direttrice Simona Sala: “#LaVitaInDiretta di Alberto Matano ha sempre battuto, e lo voglio ribadire, i competitor più… - icarvsplume : RT @Cinguetterai: La direttrice Simona Sala: “#LaVitaInDiretta di Alberto Matano ha sempre battuto, e lo voglio ribadire, i competitor più… -

ha esclamato: ' Ci rivediamo a La vita in diretta '. Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli hanno scritto: ' Ci mancherai '. Fabio Canino , invece, ha ammesso: ' Noooo! E io a chi lancerò ...Nella Giuria ritroveremo però Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto con al fianco. Non ci sarà, inoltre, un altro volto storico del ...Il rotocalco di attualità con approfondimenti delle ultime notizie prenderà il via dal 5 settembre alle 17.00 circa.Alberto Matano in una lunga intervista a Chi racconta delle sue vacanze trascorse con il marito Riccardo Mannino, Raoul Bova e Rocio Morales: ...