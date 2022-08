Venezia, il primo red carpet per la ‘leonessa’ Catherine Deneuve, diva dal fascino intramontabile (Di martedì 30 agosto 2022) Catherine Deneuve sul primo red carpet della Mostra cinematografica di Venezia 2022, che sarà inaugurata ufficialmente, mercoledì 31 agosto al Lido, nella Sala Grande del Palazzo del Cinema. Sofisticata, raffinata, indimenticabile “Bella di giorno” nel film di Bunuel, l’attrice francese, 78 anni, è una delle ultime dive del cinema internazionale. Immortalata da registi del calibro di Luis Bunuel, Claude Chabrol e François Truffaut, sarà onorata con la consegna del Leone d’oro alla carriera. Catherine Deneuve, conturbante “Leonessa” a Venezia Attrice amatissima dai registi che hanno fatto la storia del cinema. La ricordiamo, carismatica interprete della Tristana del regista spagnolo che incede altera, velata di nero, pur amputata di una gamba. O ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 30 agosto 2022)sulreddella Mostra cinematografica di2022, che sarà inaugurata ufficialmente, mercoledì 31 agosto al Lido, nella Sala Grande del Palazzo del Cinema. Sofisticata, raffinata, indimenticabile “Bella di giorno” nel film di Bunuel, l’attrice francese, 78 anni, è una delle ultime dive del cinema internazionale. Immortalata da registi del calibro di Luis Bunuel, Claude Chabrol e François Truffaut, sarà onorata con la consegna del Leone d’oro alla carriera., conturbante “Leonessa” aAttrice amatissima dai registi che hanno fatto la storia del cinema. La ricordiamo, carismatica interprete della Tristana del regista spagnolo che incede altera, velata di nero, pur amputata di una gamba. O ...

