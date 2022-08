US Open 2022: Venus Williams subito eliminata, avanti Kvitova, Bencic e Muguruza (Di martedì 30 agosto 2022) Niente da fare per Venus Williams, che, da quando è tornata alle gare, ha perso quattro incontri sugli altrettanti disputati: a sconfiggerla, al primo turno degli US Open, è Alison Van Uytvanck, che ha fatto suo il match con lo score di 6-1 7-6. Segnali negativi quelli del primo set, mentre nel secondo parziale c’è stata molta più storia: la statunitense è scappata sul 3-1 e, nel nono game, non ha concretizzato un’occasione per portarsi a servire per il set. Alla fine, la 7 volte campionessa Slam è stata condannata dal tiebreak, vinto dalla numero 43 del mondo per 7 punti a 5. Bene, invece, gran parte delle favorite, con la sola eccezione di Jelena Ostapenko, eliminata in tre set (6-3 3-6 6-4) per mano della giovane cinese Qinwen Zheng, prospetto decisamente interessante. Vincono Garbine Muguruza ... Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) Niente da fare per, che, da quando è tornata alle gare, ha perso quattro incontri sugli altrettanti disputati: a sconfiggerla, al primo turno degli US, è Alison Van Uytvanck, che ha fatto suo il match con lo score di 6-1 7-6. Segnali negativi quelli del primo set, mentre nel secondo parziale c’è stata molta più storia: la statunitense è scappata sul 3-1 e, nel nono game, non ha concretizzato un’occasione per portarsi a servire per il set. Alla fine, la 7 volte campionessa Slam è stata condannata dal tiebreak, vinto dalla numero 43 del mondo per 7 punti a 5. Bene, invece, gran parte delle favorite, con la sola eccezione di Jelena Ostapenko,in tre set (6-3 3-6 6-4) per mano della giovane cinese Qinwen Zheng, prospetto decisamente interessante. Vincono Garbine...

