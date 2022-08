US Open 2022, chi è Hugo Grenier, il lucky loser che affronterà Berrettini. E poteva esserci Franco Agamenone… (Di martedì 30 agosto 2022) Hugo Grenier sarà il prossimo avversario di Matteo Berrettini: il francese è uscito vincitore, da lucky loser, dal confronto con l’argentino Tomas Martin Etcheverry. 4-6 6-2 6-3 6-4 il punteggio di questo confronto che ha regalato al transalpino la seconda vittoria a livello Slam, dopo che la prima era arrivata a Wimbledon contro lo svizzero Marc-Andrea Huesler. 26 anni, di Montbrison, Grenier sta vivendo adesso il momento migliore di una carriera che, fino al 2021, non era sostanzialmente decollata ed era pressoché inchiodata nei Futures. Di questi, tra il 2015 e l’anno citato, ne ha vinti 6, perdendo in finale in altre 9 occasioni. Tra gli incontrati in questi ultimi atti anche Matteo Trevisan (2016), che è il fratello di Martina ed è stato numero 1 del mondo junior nel 2007, prima ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022)sarà il prossimo avversario di Matteo: il francese è uscito vincitore, da, dal confronto con l’argentino Tomas Martin Etcheverry. 4-6 6-2 6-3 6-4 il punteggio di questo confronto che ha regalato al transalpino la seconda vittoria a livello Slam, dopo che la prima era arrivata a Wimbledon contro lo svizzero Marc-Andrea Huesler. 26 anni, di Montbrison,sta vivendo adesso il momento migliore di una carriera che, fino al 2021, non era sostanzialmente decollata ed era pressoché inchiodata nei Futures. Di questi, tra il 2015 e l’anno citato, ne ha vinti 6, perdendo in finale in altre 9 occasioni. Tra gli incontrati in questi ultimi atti anche Matteo Trevisan (2016), che è il fratello di Martina ed è stato numero 1 del mondo junior nel 2007, prima ...

