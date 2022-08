Una neonata è stata abbandonata davanti all'ospedale di Monza (Di martedì 30 agosto 2022) AGI - Una neonata è stata abbandonata nelle prime ore del mattino davanti all'ospedale San Gerardo di Monza. La piccola è stata subito portata nel Pronto Soccorso pediatrico che ha anche allertato la Questura e sono intervenuti gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico- Squadra Volanti. A trovare la neonata una infermiera che si stava recando al lavoro. Arrivata nel parcheggio dell'ospedale ha sentito dei gemiti provenire da una scatola sul cofano di una autovettura. Si è avvicinata per capire di cosa si trattasse e ha trovato all'interno della scatola una neonata di poche ore avvolta in una copertina. Ha allertato il pronto Soccorso pediatrico presso il quale il personale medico si è preso cura della piccola, che, visitata, ... Leggi su agi (Di martedì 30 agosto 2022) AGI - Unaabbandonata nelle prime ore del mattino davanti all'San Gerardo di. La piccola èsubito portata nel Pronto Soccorso pediatrico che ha anche allertato la Questura e sono intervenuti gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico- Squadra Volanti. A trovare launa infermiera che si stava recando al lavoro. Arrivata nel parcheggio dell'ha sentito dei gemiti provenire da una scatola sul cofano di una autovettura. Si è avvicinata per capire di cosa si trattasse e ha trovato all'interno della scatola unadi poche ore avvolta in una copertina. Ha allertato il pronto Soccorso pediatrico presso il quale il personale medico si è preso cura della piccola, che, visitata, ...

