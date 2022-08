Ultime Notizie – I cinque titoli migliori del Ftse Mib, corre Banco Bpm (Di martedì 30 agosto 2022) Banco Bpm svetta a Piazza Affari e guida la classifica dei cinque titoli migliori del Ftse Mib. Il titolo del gruppo bancario balza del 3,98%, in compagnia dei titoli finanziari del listino principale della borsa di Milano. Al secondo posto c’è Nexi (+3,36%), seguita da Bper (+3,14%) e Banca Mediolanum (+3,13%). Finecobank, nel risparmio gestito, chiude la pattuglia dei cinque titoli migliori del Ftse Mib, con un progresso del 3,03%. Segnano rialzi sopra i due punti percentuali anche Moncler, Intesa Sanpaolo, Poste Italiane, Mediobanca e Stm. Ribassi invece sui titoli petroliferi, zavorrati dal calo di oltre due punti percentuali del prezzo del petrolio. Tenaris cede il 2,61%, Saipem cede lo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 30 agosto 2022)Bpm svetta a Piazza Affari e guida la classifica deidelMib. Il titolo del gruppo bancario balza del 3,98%, in compagnia deifinanziari del listino principale della borsa di Milano. Al secondo posto c’è Nexi (+3,36%), seguita da Bper (+3,14%) e Banca Mediolanum (+3,13%). Finecobank, nel risparmio gestito, chiude la pattuglia deidelMib, con un progresso del 3,03%. Segnano rialzi sopra i due punti percentuali anche Moncler, Intesa Sanpaolo, Poste Italiane, Mediobanca e Stm. Ribassi invece suipetroliferi, zavorrati dal calo di oltre due punti percentuali del prezzo del petrolio. Tenaris cede il 2,61%, Saipem cede lo ...

