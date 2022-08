Roma, rissa tra novantenni: litigano per i gatti e si prendono a stampellate. Gli agenti faticano a calmarle (Di martedì 30 agosto 2022) Risse sul pianerottolo e aggressioni casalinghe: storie di ordinaria follia e di violenza quotidiana, che testimoniano come sempre più spesso le mura domestiche (estese ai loro confini condominiali) siano ormai parte integrante del tessuto connettivo della convivenza. Una condivisione di spazi ogni giorno che passa sempre più sofferta ed esplosiva. Le ultime due vicende che arrivano dalla capitale, allora, dimostrano – nella loro assoluta diversità – quanto il clima sia sempre più irrespirabile e claustrofobico. Oltre che la limite del paradossale: almeno nel caso delle due novantenni che, in uno stabile del Tufello – periferia capitolina – se le sono date di santa ragione con le stampelle… Accesa rissa tra due novantenni: si prendono a stampellate per colpa dei gatti La storia, che il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 30 agosto 2022) Risse sul pianerottolo e aggressioni casalinghe: storie di ordinaria follia e di violenza quotidiana, che testimoniano come sempre più spesso le mura domestiche (estese ai loro confini condominiali) siano ormai parte integrante del tessuto connettivo della convivenza. Una condivisione di spazi ogni giorno che passa sempre più sofferta ed esplosiva. Le ultime due vicende che arrivano dalla capitale, allora, dimostrano – nella loro assoluta diversità – quanto il clima sia sempre più irrespirabile e claustrofobico. Oltre che la limite del paradossale: almeno nel caso delle dueche, in uno stabile del Tufello – periferia capitolina – se le sono date di santa ragione con le stampelle… Accesatra due: siper colpa deiLa storia, che il ...

