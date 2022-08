Ponti contro muri, al centro del Premio Sele d’Oro una riflessione sulla necessità del dialogo in tempo di conflitti (Di martedì 30 agosto 2022) Si terrà da giovedì 1 a sabato 10 settembre, a Oliveto Citra, in provincia di Salerno, la XXXVIII edizione del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno. “Bridges against Walls”, ovvero “Ponti contro muri”: sarà questo il tema al centro della storica manifestazione, organizzata dal Comune di Oliveto Citra in collaborazione con l’Ente Premio Sele d’Oro Odv e con il sostegno della Regione Campania. Media partner Radio Radio Tutta Italiana. Anche quest’anno, numerose personalità del panorama politico, imprenditoriale, culturale e artistico italiano e non solo non faranno mancare la loro presenza. Tra gli altri, presenti il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, la giornalista Francesca Mannocchi, l’imprenditore Oscar Farinetti, ... Leggi su ildenaro (Di martedì 30 agosto 2022) Si terrà da giovedì 1 a sabato 10 settembre, a Oliveto Citra, in provincia di Salerno, la XXXVIII edizione delMezzogiorno. “Bridges against Walls”, ovvero “”: sarà questo il tema aldella storica manifestazione, organizzata dal Comune di Oliveto Citra in collaborazione con l’EnteOdv e con il sostegno della Regione Campania. Media partner Radio Radio Tutta Italiana. Anche quest’anno, numerose personalità del panorama politico, imprenditoriale, culturale e artistico italiano e non solo non faranno mancare la loro presenza. Tra gli altri, presenti il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, la giornalista Francesca Mannocchi, l’imprenditore Oscar Farinetti, ...

