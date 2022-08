Paolini-Swiatek in tv oggi: orario, canale e diretta streaming US Open 2022 (Di martedì 30 agosto 2022) Jasmine Paolini affronterà Iga Swiatek nel primo turno degli US Open 2022, quarto ed ultimo Slam della stagione. Esordio proibitivo per l’azzurra, che ha pescato la numero uno al mondo ed andrà a caccia dell’impresa sul Louis Armstrong Stadium. Swiatek non ha brillato negli ultimi tornei, almeno non quanto ci si aspetterebbe da una giocatrice in grado di vincere 37 match consecutivi in stagione. La polacca partirà comunque favorita. L’unico precedente tra le due risale ad un ITF a Praga nel 2018 (Swiatek s’impose in due set). SEGUI IL LIVE PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI Paolini e Swiatek scenderanno in campo oggi, martedì 30 agosto, aprendo il programma del Louis Armstrong Stadium alle ore 17:00 italiane (le ore 11:00 ... Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) Jasmineaffronterà Iganel primo turno degli US, quarto ed ultimo Slam della stagione. Esordio proibitivo per l’azzurra, che ha pescato la numero uno al mondo ed andrà a caccia dell’impresa sul Louis Armstrong Stadium.non ha brillato negli ultimi tornei, almeno non quanto ci si aspetterebbe da una giocatrice in grado di vincere 37 match consecutivi in stagione. La polacca partirà comunque favorita. L’unico precedente tra le due risale ad un ITF a Praga nel 2018 (s’impose in due set). SEGUI IL LIVE PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo, martedì 30 agosto, aprendo il programma del Louis Armstrong Stadium alle ore 17:00 italiane (le ore 11:00 ...

