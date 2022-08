Morto il figlio del ‘Che’ | Camilo Guevara March aveva 60 anni

(Di martedì 30 agosto 2022) Secondo quanto confermato da fonti diplomatiche,è deceduto ieri nella capitale venezuelana Caracas “a seguito di una tromboembolia polmonare che ha portato a un infarto”, lo riporta l’agenzia di stampa statale cubana Prensa Latina.60secondogenito del rivoluzionario e guerrigliero ErnestoGuevara, era laureato in Diritto del Lavoro e lavorava come direttore del progetto del Centro Studi Che Guevara a L’Avana, istituzione incaricata di promuovere la conoscenza del pensiero, della vita e del lavoro del padre. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Camilo Guevara, secondogenito del "Che" Ernesto Guevara, nato dalla seconda moglie Aleida March. Aveva 60 anni. Lo ha annunciato il presidente cubano Miguel Diaz-Canel. Figlio secondogenito del rivoluzionario e guerrigliero Ernesto 'Che' Guevara, era laureato in Diritto del Lavoro. Roma, 30 ago. (LaPresse) - E' morto il figlio di Ernesto 'Che' Guevara, Camilo Guevara March. Ne ha dato notizia il presidente di Cuba Miguel Díaz-Canel.