Miley Cyrus torna a fare l’attrice in un film con la sua madrina, Dolly Parton (Di martedì 30 agosto 2022) Dopo anni di assenza, Miley Cyrus torna a fare l’attrice. In un film con una persona molto speciale per lei: la sua madrina Dolly Parton. Ecco tutti i dettagli. Foto Getty L’ultima volta era stato nel 2119. Nell’episodio Rachel, Jack and Ashley Too della serie tv cult Black Mirror. Prima ancora, era stata la protagonista di Crisi in sei scene di Woody Allen. Ed era il 2016. La carriera di attrice di Miley Cyrus, passata la buriana di Hannah Montana, è sempre stata centellinata. Per questo fa notizia che la cantante di Wrecking ball abbia accettato di tornare a recitare. In un film sul Natale. Insieme alla sua matrina, Dolly Parton. Il ... Leggi su amica (Di martedì 30 agosto 2022) Dopo anni di assenza,l’attrice. In uncon una persona molto speciale per lei: la sua. Ecco tutti i dettagli. Foto Getty L’ultima volta era stato nel 2119. Nell’episodio Rachel, Jack and Ashley Too della serie tv cult Black Mirror. Prima ancora, era stata la protagonista di Crisi in sei scene di Woody Allen. Ed era il 2016. La carriera di attrice di, passata la buriana di Hannah Montana, è sempre stata centellinata. Per questo fa notizia che la cantante di Wrecking ball abbia accettato dire a recitare. In unsul Natale. Insieme alla sua matrina,. Il ...

rockolpoprock : In fondo, MTV non è stata sempre così bacchettona. - Soemi98_ : RT @MileyTeamITALY: 'Party In The U.S.A.' ha superato 1 MILIARDO di stream su Spotify! Miley Cyrus è l'artista donna più giovane ad aver… - s0uImatt : 5. i jonas brothers in cima alla classifica di tutto. poi aggiungo miley cyrus, demi lovato, selena gomez, taylor s… - ___livia95___ : Il dramma romantico del 2010 su un adolescente ribelle che si innamora in una città di mare è stato divertente, ma… - Giuls0805 : RT @SamTonellato: miley cyrus queen indiscussa dei #VMAs 2013..quando cazzo mi manca -