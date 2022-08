Maria Teresa Merlino, chi è la moglie di Max Tortora (Di martedì 30 agosto 2022) Maria Teresa Merlino è la moglie di Max Tortora, l’attore e comico tra gli ospiti di Techetechetè. La donna è la compagna di Tortora da diversi anni, anche se si conosce davvero poco sulla sua vita privata. Max Tortora chi è? Massimiliano Tortora, o meglio conosciuto dal pubblico italiano come Max Tortora, nasce a Roma il 21 gennaio del 1963. Fin da giovane ha sempre avuto la passione per il cinema e lo spettacolo. I primi esordi infatti risalgono proprio su alcune reti private. Ma la sua scalata verso il successo arriva proprio nel 2001 quando fa la sua prima apparizione su Rai2. l comico all’epoca infatti partecipa ad una trasmissione chiamata Superconvenscion, dove si lancia in una bellissima imitazione di Alberto Sordi, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 30 agosto 2022)è ladi Max, l’attore e comico tra gli ospiti di Techetechetè. La donna è la compagna dida diversi anni, anche se si conosce davvero poco sulla sua vita privata. Maxchi è? Massimiliano, o meglio conosciuto dal pubblico italiano come Max, nasce a Roma il 21 gennaio del 1963. Fin da giovane ha sempre avuto la passione per il cinema e lo spettacolo. I primi esordi infatti risalgono proprio su alcune reti private. Ma la sua scalata verso il successo arriva proprio nel 2001 quando fa la sua prima apparizione su Rai2. l comico all’epoca infatti partecipa ad una trasmissione chiamata Superconvenscion, dove si lancia in una bellissima imitazione di Alberto Sordi, ...

