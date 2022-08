L’ultimo tabù: la depressione post partum paterna (Di martedì 30 agosto 2022) L’arrivo di un figlio rappresenta, con tutta probabilità, il cambiamento più importante e ingombrante nella vita della coppia e dei neo genitori. Ma oltre a quella felicità condivisa e individuale, molto spesso, le persone devono fare i conti con una nuova e inedita vulnerabilità emotiva. Ma se ne parla troppo poco e questo accade sopratutto perché la società vuole che l’arrivo di un figlio sia sempre un lieto evento. Ecco che allora quello sconforto e quella paura di non farcela che arriva nelle prime settimane dopo il parto, e che gli esperti chiamano baby blues, può trasformarsi in qualcosa di molto più pericoloso e allarmante se non riconosciuto e affrontato: la depressione post-partum. Per fortuna, oggi, le cose stanno cambiando e grazie a campagne di informazione e di sensibilizzazione, molte più donne riescono a riconoscere i ... Leggi su dilei (Di martedì 30 agosto 2022) L’arrivo di un figlio rappresenta, con tutta probabilità, il cambiamento più importante e ingombrante nella vita della coppia e dei neo genitori. Ma oltre a quella felicità condivisa e individuale, molto spesso, le persone devono fare i conti con una nuova e inedita vulnerabilità emotiva. Ma se ne parla troppo poco e questo accade sopratutto perché la società vuole che l’arrivo di un figlio sia sempre un lieto evento. Ecco che allora quello sconforto e quella paura di non farcela che arriva nelle prime settimane dopo il parto, e che gli esperti chiamano baby blues, può trasformarsi in qualcosa di molto più pericoloso e allarmante se non riconosciuto e affrontato: la. Per fortuna, oggi, le cose stanno cambiando e grazie a campagne di informazione e di sensibilizzazione, molte più donne riescono a riconoscere i ...

