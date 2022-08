LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: iniziata la cronometro (Di martedì 30 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Vuelta A España 2022 13.52 Dopo il secondo giorno di riposo, in programma una frazione importante: la cronometro individuale di 30,9 chilometri da Elche ad Alicante. 13.50 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della decima tappa della Vuelta a Espana 2022. LA STARTLIST DELLA cronometro Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati alla DIRETTA LIVE della Elche-Alicante, decima tappa della Vuelta a España 2022. Questi 30,9 chilometri a cronometro arridono totalmente a chi è più avvezzo alle prove contro il ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE13.52 Dopo il secondo giorno di riposo, in programma una frazione importante: laindividuale di 30,9 chilometri da Elche ad Alicante. 13.50 Buongiorno e benvenuti alladella decimadellaa Espana. LA STARTLIST DELLABuon pomeriggio a tutti e ben ritrovati alladella Elche-Alicante, decimadella. Questi 30,9 chilometri aarridono totalmente a chi è più avvezzo alle prove contro il ...

Eurosport_IT : Dopo il giorno di riposo si torna a pedalare! Chi firmerà il miglior tempo nella crono individuale da Elche ad Alicante?