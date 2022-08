Lecce, Baroni: “A Napoli non bisogna sbagliare nulla, ci saranno novità nella formazione iniziale” (Di martedì 30 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLecce – Nemmeno il tempo di gustare il sapore agrodolce del primo punto conquistato domenica sera contro l’Empoli, per il Lecce di Marco Baroni è già vigilia di campionato. Domani sera a Napoli sarà una sfida affascinate ma proibitiva sulla carta. Il tecnico giallorosso, che dovrà ancora fare a meno degli infortunati Cetin e Dermaku, analizza così la sfida contro gli uomini di Spalletti: “Ci sarà qualche avvicendamento e dobbiamo verificare ancora qualcosa”, dichiara Baroni nella conferenza della vigilia. “L’incontro ravvicinato – evidenzia – ci porta a delle attenzioni sulle condizioni dei ragazzi: quindi ci potrebbe essere qualche variazione. Andiamo a giocare in uno stadio incredibile, contro un avversario che non ha niente di meno rispetto alle ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Nemmeno il tempo di gustare il sapore agrodolce del primo punto conquistato domenica sera contro l’Empoli, per ildi Marcoè già vigilia di campionato. Domani sera asarà una sfida affascinate ma proibitiva sulla carta. Il tecnico giallorosso, che dovrà ancora fare a meno degli infortunati Cetin e Dermaku, analizza così la sfida contro gli uomini di Spalletti: “Ci sarà qualche avvicendamento e dobbiamo verificare ancora qualcosa”, dichiaraconferenza della vigilia. “L’incontro ravvicinato – evidenzia – ci porta a delle attenzioni sulle condizioni dei ragazzi: quindi ci potrebbe essere qualche variazione. Andiamo a giocare in uno stadio incredibile, contro un avversario che non ha niente di meno rispetto alle ...

