Juventus, è fatta per Paredes: le cifre dell'affare (Di martedì 30 agosto 2022) fatta per Paredes alla Juve. I bianconeri hanno raggiunto l'accordo con il Psg con prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a 15 più 5 di bonus. Domani l'argentino sosterrà le visite ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 30 agosto 2022)peralla Juve. I bianconeri hanno raggiunto l'accordo con il Psg con prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a 15 più 5 di bonus. Domani l'argentino sosterrà le visite ...

romeoagresti : #Juventus-#Paredes: trattativa al traguardo. Club al lavoro per definire gli ultimi piccoli dettagli, ma il centroc… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | #Monza, è fatta per l'arrivo di #Rovella in prestito secco dalla #Juventus: domani le visi… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Monza, è fatta per #Rovella dalla #Juventus Arriva in prestito secco, domani le visite mediche… - lakakadonkey : RT @Erfaina1988: #Paredes #Juventus è fatta! Vaffanculo è finita sta telenovela. ?? - tonnogobbo : RT @tuttosport: #Paredes alla #Juve, è fatta: domani le visite mediche ?? -