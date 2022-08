Iraq | caos a Baghdad | razzi sulle sedi dei partiti filo-iraniani Al Sadr ai suoi sostenitori | «Ritiratevi entro un’ora»

Manlio53698045 : RT @steal61: ??????????? — In #IRAQ sta scoppiando la guerra civile con tutti contro tutti anche con lanci di missili e uso di armi pesanti La… - PaolaTacconi : RT @michelegiorgio2: IRAQ. La capitale irachena si risveglia sotto il suono degli spari e delle esplosioni. Risuonano le sirene di allarme… - OttobreInfo : RT @michelegiorgio2: IRAQ. La capitale irachena si risveglia sotto il suono degli spari e delle esplosioni. Risuonano le sirene di allarme… - aranciaverde : RT @michelegiorgio2: IRAQ. La capitale irachena si risveglia sotto il suono degli spari e delle esplosioni. Risuonano le sirene di allarme… - michelegiorgio2 : IRAQ. La capitale irachena si risveglia sotto il suono degli spari e delle esplosioni. Risuonano le sirene di allar… -

Notizie Geopolitiche - A 10 mesi dalle elezioni è in Iraq, dove non si riesce a formare il governo. Nella capitale e in altre città del paese si susseguono i disordini, e a Baghdad i manifestanti sono penetrati nel palazzo del Governo e si sono ... Violenze e scontri tra milizie sciite rivali a Baghdad, capitale dell'Iraq, dopo l'annuncio di Moqtada Sadr di volersi ritirare dalla politica. Secondo le fonti, gli scontri vedono da una parte le '... L'Iraq è nel caos dopo che il potente leader sciita Muqtada al-Sadr ha annunciato il ritiro definitivo dalla politica.