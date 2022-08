Gosens può lasciare l’Inter, trattativa in corso con il Bayer Leverkusen (Di martedì 30 agosto 2022) Ore difficili per chi ha fatto finta di non vedere i problemi economici dell’Inter: dopo le parole di Galtier, che tengono aperta l’opzione Skriniar per il Psg, arriva la notizia di alcune manovre per l’uscita di Robin Gosens, col Bayer Leverkusen che avrebbe chiesto informazioni ai nerazzurri sull’esterno sinistro tedesco. A riportare la notizia Gianluigi Longari di Sportitalia, che racconta di un sondaggio esplorativo. #Inter sondaggio esplorativo del Bayer Leverkusen per Robin #Gosens. Da stabilire le volontà dei nerazzurri rispetto al tedesco a poche ore dalla chiusura del mercato — Gianluigi Longari (@Glongari) August 30, 2022 Si spinge oltre SOS Fanta, nota piattaforma web dedicata al fantacalcio animata – tra gli altri – da Fabrizio Romano di Sky, che parla ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 30 agosto 2022) Ore difficili per chi ha fatto finta di non vedere i problemi economici del: dopo le parole di Galtier, che tengono aperta l’opzione Skriniar per il Psg, arriva la notizia di alcune manovre per l’uscita di Robin, colche avrebbe chiesto informazioni ai nerazzurri sull’esterno sinistro tedesco. A riportare la notizia Gianluigi Longari di Sportitalia, che racconta di un sondaggio esplorativo. #Inter sondaggio esplorativo delper Robin #. Da stabilire le volontà dei nerazzurri rispetto al tedesco a poche ore dalla chiusura del mercato — Gianluigi Longari (@Glongari) August 30, 2022 Si spinge oltre SOS Fanta, nota piattaforma web dedicata al fantacalcio animata – tra gli altri – da Fabrizio Romano di Sky, che parla ...

BISS01992 : @DucaAndrea85 Comunque gosens meglio se ne vada, con Inzaghi è inadatto per caratteristiche indipendentemente da fo… - napolista : #Gosens può lasciare l’#Inter, trattativa in corso con #BayerLeverkusen Lo riporta sia Sportitalia che Sos Fanta.… - Cucuzinho7 : @AnStorti Si si come quinto in serie a va più che bene, però 31 pesano e si può trovare qualcosa di meglio sul mercato se esce Gosens - amecalha : Hai un problema grosso quanto il cazzo di Johnny Sins a sinistra dove Dimarco non può fare il quinto e Gosens è sca… - davideda882 : @FBiasin Il problema è proprio l'ottusità di Inzaghi in certe cose, in questo caso vederlo solo come vice Brozo qua… -