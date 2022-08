Firenze, sospesa la licenza al Montecarla e a un chiosco alle cascine - Cronaca - lanazione.it (Di martedì 30 agosto 2022) Chiuso per 15 giorni il noto locale in Oltrarno e per 10 giorni il chiosco. La decisione del questore Maurizio Auriemma: 'Esistono condizioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza ... Leggi su lanazione (Di martedì 30 agosto 2022) Chiuso per 15 giorni il noto locale in Oltrarno e per 10 giorni il. La decisione del questore Maurizio Auriemma: 'Esistono condizioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza ...

