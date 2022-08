Energia | Weber “No a egoismi nazionali Serve solidarietà tra paesi”

Leggi su iltempo

(Di martedì 30 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ci dobbiamo preparare ora per l'inverno. Questo significaenergetica europea. E' necessaria, perchè un Paese da solo non può garantire la stabilità economica. Nel mercato unico siamo strettamente interconnessi”. Lo dice,in un'intervista al Corriere della Sera, Manfred, presidente del Ppe e capogruppo al Parlamento Ue del Ppe che oggi sarà a Roma per una serie di incontri politici con il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. “Il mio messaggio agli elettori italiani è – aggiunge – votate per Forza Italia, per coloro che credono in un forte processo di integrazione europea. Per l'Ue la cosa più importante è che a Roma ci sia stabilità economica ed è garantita dal Centrodestra”.si dice “preoccupato per quello che potrebbe accadere in autunno, rischiamo di ricadere nell'egoismo ...